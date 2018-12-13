Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Коротков продолжит карьеру в «Локомотиве». Ожидается, что с хоккеистом, который уже находится в Ярославле, будет подписан просмотровый контракт. В ближайшее время о сделке объявят официально.

В этом сезоне Коротков находился на просмотре в «Северстали», и в итоге руководство клуба заключило с ним полноценное соглашение. В 14 матчах за череповецкий клуб он сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-5» и среднем игровом времени 15.16. 12 декабря «Северсталь» объявила о расторжении контракта с игроком.

31-летний Коротков начинал заниматься хоккеем в школе московского «Спартака». Дебютировал на профессиональном уровне в составе столичных «Крыльев Советов». На высшем уровне также защищал цвета московских «Крыльев Советов» и ЦСКА, хабаровского «Амура», нижнекамского «Нефтехимика» и уфимского «Салавата Юлаева».