Директор «Ак Барса»: потолок зарплат — правильное требование, мы будем в тренде

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал состоявшееся 12 декабря в Москве совещание руководителей и генеральных менеджеров клубов КХЛ, на котором обсудили рабочие вопросы лиги в соответствии с её стратегией развития.

«Отмечу то, что стратегия, которую мы утверждали, изначально казалась немного фантастической или завышенной. Но по промежуточным итогам можно сказать, что лига по всем показателям выйдет на заданные параметры. Остается только радоваться этому. Мы работаем, скоро будет введён потолок зарплат, требование серьёзное и правильное, наш клуб будет в тренде», — цитирует Хуснутдинова официальный сайт казанского клуба.

В сезоне-2018/19 потолок будет нежёстким и составит 850 млн рублей + 20% штраф за его нарушение.

В сезоне-2019/20 потолок также будет нежёстким и составит 800 млн рублей со штрафом 30% за его нарушение.

Жёсткий потолок зарплат будет введён в сезоне-2020/21 и составит 900 млн рублей.