Жамнов: Кадейкин может сыграть и в центре, и на фланге, поэтому он 13-й форвард

Тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил выбор состава на стартовый матч Кубка Первого канала с командой Швеции. Подопечные Ильи Воробьёва начнут выступление на турнире матчем со сборной Швеции. Игра состоится на «ЦСКА-Арене», начало — в 18:45 мск.

«Те ребята, которые сегодня не сыграют, получат шансы в следующих матчах. Кадейкина выбрали 13-м нападающим, потому что это мобильный игрок. Он может сыграть и в центре, и с фланга.

По сравнению с первой тренировкой поменяли некоторые пары защитников. Турнир скоротечный, не так много времени было. Будем пробовать все варианты, посмотрим, как всё будет работать в ходе игры. Сами понимаете, тренировки это одно, а игры другое.

У шведов сейчас более молодая команда, чем на Кубке Карьяла. Думаю, что они тоже будут играть в агрессивный хоккей. Мы сделали акцент на двух созидающих звеньях и, как говорится, двух «форчекинг-лайн». Но эти ребята тоже могут забивать и создавать моменты.

Выбрали Слепышева, а не Василевского в спецбригаде большинства (Нестеров, Слепышев, Капризов, Шалунов, Григоренко. — Прим. «Чемпионата»), как было на Кубке Карьяла, потому что они играют вместе в ЦСКА, у них неплохо получается. Поэтому решили оставить это сочетание в сборной», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.