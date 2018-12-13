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Третьяк: ФХР хочет перехода КХЛ на маленькие площадки, чтобы игра была зрелищной

Третьяк: ФХР хочет перехода КХЛ на маленькие площадки, чтобы игра была зрелищной
Хоккей / КХЛ

Федерация хоккея России хочет, чтобы все матчи в КХЛ проводились на маленьких площадках для увеличения зрелищности игры, заявил президент организации Владислав Третьяк.

«Мы хотим перейти на маленькие площадки, для того чтобы игра была зрелищной и у вратарей было больше работы», — цитирует Третьяка ТАСС.

По правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров – позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов. Большинство команд в России в настоящее время проводит матчи на площадках размерами 60 на 30 метров.

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