Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 /

Ян Коварж готов продолжать выступление за сборную Чехии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ян Коварж готов продолжать выступление за сборную Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Хоккейный агент Владимир Вуйтек-младший, представляющий интересы нападающего Яна Коваржа, заявил, что его клиент готов продолжать карьеру в сборной Чехии.

«Ян готов продолжать выступление за сборную Чехии, если со стороны сборной будет заинтересованность в его услугах. На Кубке Первого канала он не сыграет, так как совсем недавно прилетел из Америки. Со следующего турнира он готов играть. Опять же, если будет заинтересованность со стороны тренерского штаба», — сказал Вуйтек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В составе национальной команды Ян принимал участие в Олимпийских играх 2018 года и пяти чемпионатах мира (2013-2017). После возвращения в Чехию Коварж провёл два матча за «Пльзень» и набрал 2 (1+1) очка.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент