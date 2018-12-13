Ян Коварж готов продолжать выступление за сборную Чехии

Хоккейный агент Владимир Вуйтек-младший, представляющий интересы нападающего Яна Коваржа, заявил, что его клиент готов продолжать карьеру в сборной Чехии.

«Ян готов продолжать выступление за сборную Чехии, если со стороны сборной будет заинтересованность в его услугах. На Кубке Первого канала он не сыграет, так как совсем недавно прилетел из Америки. Со следующего турнира он готов играть. Опять же, если будет заинтересованность со стороны тренерского штаба», — сказал Вуйтек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В составе национальной команды Ян принимал участие в Олимпийских играх 2018 года и пяти чемпионатах мира (2013-2017). После возвращения в Чехию Коварж провёл два матча за «Пльзень» и набрал 2 (1+1) очка.