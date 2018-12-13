Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов 13-й недели турнира (включая матчи 10, 11 и 12 декабря) в четырёх номинациях.

– Лучшим вратарём признан Йони Ортио («Витязь»), в трёх матчах одержавший три победы (одну из них, в гостевом матче с минским «Динамо», — на ноль). «Сухарь» стал первым для финского вратаря в КХЛ. Ортио отразил 98,04% бросков (лучший показатель недели) при коэффициенте надёжности 0,67 (второй результат). Продолжительность его сухого отрезка составляет 117 минут 39 секунд.

– Лучшим защитником признан Денис Бодров («Автомобилист»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (1+3) очка. Гол защитника уральского клуба в игре с «Амуром» стал победным. Бодров не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4».

– Лучшим нападающим признан Лаурис Дарзиньш («Динамо» Р), в пяти матчах недели (в том числе трёх гостевых) набравший 7 (3+4) очков (лучший результат недели среди нападающих) при показателе полезности «+1». Дарзиньш набирал очки во всех проведённых матчах, в гостевом матче со «Слованом» отметившись дублем (один из голов стал победным), а также нанёс 14 бросков по воротам.

– Лучшим новичком признан нападающий Кристиан Весалайнен («Йокерит»), в четырёх матчах (в том числе трёх гостевых) набравший 4 (2+2) очка. 19-летний форвард финского клуба отмечался результативными баллами во всех этих встречах, в среднем проводя на льду 16 минут 39 секунд.