Р. Ротенберг: Подколзин — лучший в мире в своём возрасте и сравним с Макдэвидом

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением об игре нападающего молодёжной сборной России и СКА Василия Подколзина.



«На мой взгляд, Василий Подколзин — лучший игрок мира в своём возрасте. Он, конечно, не должен надевать корону. Однако с его помощью команда побеждает. Последний пример — успех нашей юниорской сборной на Кубке вызова в матче с Канадой. У Подколзина есть универсальные качества: играет на всех участках площадки, блокирует броски, отрабатывает в обороне. Его в этом можно сравнить с Коннором Макдэвидом. В современном хоккее игрок должен уметь всё. Сейчас уже невозможно представить, что кто-то умеет делать улитку только в одну сторону», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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