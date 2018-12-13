Маккензи: в «Питтсбурге» могут обменять любого, чья фамилия не Малкин или Кросби

Обозреватель TSN Боб Маккензи прокомментировал возможную трансферную активность «Питтсбург Пингвинз».



«С того момента, как было признано, что у «Питтсбурга» в нынешнем сезоне получился медленный старт, уже прошло несколько недель. Понятно, что это не просто стартовая неудача, с командой явно что-то не так. Менеджмент клуба дал понять, что неприкасаемых хоккеистов только два — это Сидни Кросби и Евгений Малкин. Это значит, что парни типа Фила Кессела или Криса Летанга могут быть проданы, если за них дадут правильную цену, Джим Рутерфорд открыт для предложений», — сказал Маккензи в радиоэфире TSN 1200 Ottawa.



Напомним, что «Питтсбург» занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, на три очка отставая от зоны плей-офф. У 31-летнего Кессела после нынешнего сезона останется ещё три года действующего контракта (кэпхит $ 8 млн) и есть пункт, запрещающий обмен без его согласия.

Малкин забил один гол в последних девяти матчах, заработав полезность «-9»