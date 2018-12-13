Третьяк: СКА — лучшая команда по привлечению населения к хоккею, они делают шоу

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил маркетинговую работу хоккейного клуба СКА.



«Можно сказать о Романе Ротенберге. Он вице-президент федерации, но работает в Санкт-Петербурге. Я думаю, что это лучшая команда, которая сейчас работает, по привлечению зрителей, по организации шоу. И то, что он делает в СКА, он привносит и в федерацию. И сейчас уже 60 тысяч билетов продано (на матч „Зимней классики“) в Санкт-Петербурге. Я думаю, что мы идём к рекорду.



Поэтому СКА очень сильно работает по привлечению населения к нашему виду спорта. Я думаю, что на сегодня это пример. Сегодня люди хотят получать удовольствие не только от хоккея, но и вообще от прихода на стадион. И мы должны серьёзно работать над этим. Мы уже проводим „Зимнюю классику“ в Высшей лиге, но такое грандиозное событие, с участием национальных сборных, пройдёт впервые. И если людям понравится, то мы будем это делать. А я думаю, что понравится», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

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