Купер: Доминге отлично поработал, запрлняя пустоту от травмы Василевского

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру голкипера Луи Доминге, который заменяет травмированного Андрея Василевского.



«Это командный вид спорта, и причина, по которой у нас есть несколько человек на позицию, заключается в вероятных травмах. Никому не хочется желать травм, но ты можешь потерять первого номера на месяц или вроде того. То есть на 15 или 16 матчей. Кому-то надо заполнять эту пустоту. И Луи Доминге в этом плане проделал замечательную работу», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.

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