Швеция — Россия: стал известен состав россиян на дебютный матч КПК

Стал известен состав национальной сборной России на первый матч Кубка Первого канала со сборной Швеции, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 13 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Календарь Кубка Первого канала



Сорокин (Шестёркин)

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин – Елесин, Телегин — Андронов (А) — Плотников (А);

Науменков — Василевский, Слепышев — Каблуков — Кетов (К), Кадейкин.



Матч пропускают Игорь Бобков, Андрей Педан, Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов.



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Россия проигрывает Швеции на Кубке Первого канала! LIVE Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на домашнем этапе Евротура.