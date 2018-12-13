Опубликован состав олимпийской сборной России на игру со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч товарищеского Кубка Люцерна с командой Словакии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 13 декабря, начало игры — в 18:15 мск. Напомним, сегодня на Кубке Первого канала дебютирует главная национальная команда.



Вратари: Илья Коновалов (Владислав Подъяпольский);

Рушан Рафиков (А) – Владислав Провольнёв, Артём Фёдоров – Денис Алексеев – Александр Хохлачёв;

Артём Зуб – Алексей Береглазов, Антон Бурдасов – Михаил Мальцев – Андрей Чибисов (А);

Николай Демидов – Артём Земчёнок (К), Алексей Кручинин – Денис Зернов – Илья Михеев;

Дамир Шарипзянов – Роман Абросимов, Дамир Жафяров – Даниил Ильин – Олег Ли.



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