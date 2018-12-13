«Нэшвилл» вернул Эели Толванена в АХЛ

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» отправил нападающего Эели Толванена в фарм-клуб «Милуоки», информирует официальный сайт «хищников».



В нынешнем чемпионате финский форвард сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Нэшвилла», записав на свой счёт два (1+1) балла при показателе полезности "+2" и 0 минут штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13 минут за матч.



19-летний Толванен в сезоне-2017/18 набрал за «Йокерит» 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (1+6) очков в 11 матчах плей-офф. После окончания сезона в КХЛ он уехал в «Нэшвилл», за который сыграл три матча в «регулярке», но в розыгрыше Кубка Стэнли неизменно оставался в запасе.

Директор «Йокерита»: вернуть Толванена в КХЛ невозможно

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