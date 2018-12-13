Малкин: время лидеров «Питтсбурга» уходит, но ещё пара лет у нас есть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал мнение о том, что его команда уже не сумеет претендовать на победу в Кубке Стэнли в ближайших сезонах.



«Время покажет, правда ли, что мы слишком старые и не скоростные. Не стоит нас списывать со счетов. Пока тяжело что-то говорить. Сезон только начался. В прошлом первенстве мы были всего на год моложе, но проиграли „Вашингтону“ во втором раунде. А в 2017-м вообще завоевали Кубок Стэнли.



Думаю, еще пара лет у нас есть. Где-то помогает опыт, где-то подтягиваются молодые ребята. Конечно, время уходит, от этого никуда не деться. Что поделать? Но будем стараться, доказывать-показывать. И есть примеры, когда люди даже в 40 лет демонстрируют хороший хоккей. Будем готовиться. Главное — следить за здоровьем», — цитирует Малкина официальный сайт лиги.

«Время «Питтсбурга» и «Чикаго» прошло». Брызгалов – об НХЛ Панарин – суперзвезда, Торторелла – старый динозавр, а Ковальчук не виноват в провале «Лос-Анджелеса».