Бучневич восстановился после перелома пальца и сыграет с «Аризоной»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич восстановился после перелома пальца и примет участие в игре с «Аризоной Койотс» 15 декабря. Россиянин принимает участие в тренировках, работая во второй спецбригаде большинства.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Бучневич провёл 14 матчей, сумев записать в свой актив 9 (5+4) очков при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 минут за матч. В прошлой «регулярке» Бучневич заработал 43 (14+29) очка в 74 играх.



Напомним, нападающего на старте чемпионата несколько раз подвергал серьёзной критике главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, выразивший недовольство силовыми качествами форварда.