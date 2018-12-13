Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Швеция — Россия: Телегин получил травму, его в звене заменил Слепышев

Швеция — Россия: Телегин получил травму, его в звене заменил Слепышев
Хоккей / Евротур

В первом периоде матча сборных России и Швеции на Кубке Первого канала получил травму нападающий российской команды Иван Телегин. Форвард не вышел на второй период, его в звене сменил Антон Слепышев, а на место Слепышева вышел Александр Кадейкин.

В матче продолжается второй период, подопечные Ильи Воробьёва пока уступают — 0:1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия отыгралась с 0:2 в матче со Швецией на Кубке Первого канала! LIVE
Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на домашнем этапе Евротура.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент