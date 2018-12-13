Кредиторская задолженность «Торпедо» снизилась с 609 до 334 млн рублей

13 декабря в Нижегородском кремле состоялось очередное заседание комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области.



В рамках заседания члены комитета заслушали доклад руководства хоккейного клуба «Торпедо» по стабилизации финансового положения клуба.



Напомним, в июле 2018 года была представлена программа финансового оздоровления ХК «Торпедо», в результате которой к 2020 году кредиторская задолженность клуба должна быть сведена к минимуму.



За последние месяцы менеджментом клуба за счёт оптимизации расходов было достигнуто сокращение кредиторской задолженности клуба с 609 до 334 млн рублей. Депутаты Законодательного собрания положительно оценили действия руководителей клуба, отметив хорошую динамику.