Звезда молодёжной сборной Канады Форментон может пропустить МЧМ-2019

Нападающий «Оттавы Сенаторз» и сборной Канады Алекс Форментон может пропустить молодёжный чемпионат мира — 2019, информирует Sportsnet. 19-летний форвард получил травму в выставочном матче.



Календарь МЧМ-2019 по хоккею



В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Форментон сыграл в девяти матчах за основную команду, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «–2» и шести минутах штрафа.

Виларди и Форментон вошли в сборную Канады на МЧМ по хоккею 2019 года

Напомним, в тренировочный лагерь сборной Канады вызваны следующие игроки:



вратари Майкл ДиПиетро («Виндзор», OHL), Иан Скотт («Принс Альберт», WHL), Мэттью Виллалта («Су Сент-Мари», OHL);



защитники Кален Эддисон («Летбридж», WHL), Николас Бодин («Драммондвиль», QMJHL), Джейкоб Бернар-Докер (университет Северной Дакоты), Эван Бушар («Лондон», OHL), Джош Брук («Муз Джо», WHL), Кэмерон Кротти (университет Бостона), Ноа Добсон («Акади-Батхёрст», QMJHL), Пьер-Оливье Жозеф («Шарлоттаун», QMJHL), Джаред МакАйзек («Галифакс», QMJHL), Иан Митчелл (университет Денвера), Маркус Филлипс («Оуэн Саунд», OHL), Тай Смит («Спокейн», WHL);



нападающие Джарет Андерсон-Нолан(«Спокейн», WHL), Шэйн Бауэрс (университет Бостона), Максим Комтуа, Джо Велено (оба — «Драммондвиль», QMJHL), Тай Делландреа («Флинт», OHL), Маккензи Энтвистл («Гамильтон», OHL), Алекс Форментон, Лиам Фауди, Ник Сузуки (все — «Лондон», OHL), Морган Фрост, Барретт Хэйтон (оба — «Су Сент-Мари», OHL), Коди Гласс («Портленд», WHL), Алексис Лафреньер («Римуски», QMJHL), Рафаэль Лавуа («Галифакс», QMJHL), Бретт Лисон («Принс Альберт», WHL), Айзек Рэтклифф («Гельф», OHL), Джек Студника («Ошава», OHL), Оуэн Типпет («Миссисага», OHL), Гэйб Виларди («Онтарио», АХЛ).