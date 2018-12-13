Крылов: идея проведения МЧМ-2023 в Омске моя, весь город ждёт турнира

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал встречу с Рене Фазелем и Александром Дюковым по поводу проведения МЧМ-2023 в Омске.



«Финальное решение пока не принято, но мы действительно близки к цели. Впервые эта идея возникла несколько месяцев назад, после чего мы начали ускоренную работу в этом направлении. Когда мы впервые встретились с Рене Фазелем некоторое время назад и обсудили эту возможность, он нашёл её очень интересной.



Все мы знаем, как в Омске любят хоккей, как развивают там детский спорт и каким несчастьем для местных болельщиков стала текущая ситуация с ареной. Сейчас город остался без крупных спортивных форумов, поэтому возможное проведение такого события послужит серьёзным стимулом для развития города, его инфраструктуры, осчастливит миллионы любителей хоккея в регионе.



Несмотря на то что идея и была моей, её реализация невозможна без командной работы и всесторонней поддержки всех вовлечённых структур. Ещё раз хотел бы выразить им благодарность.



Вопрос проведения МЧМ в Омске — дело решённое? Нет, давайте не будем опережать события. Сегодня мы ещё раз обсудили с господином Фазелем дорожную карту. Ждём официального решения ИИХФ и дальше будем уже двигаться по плану. Знаю, этого ждёт весь Омск, но нужно набраться ещё немного терпения», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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