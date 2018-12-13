Сборная России одержала волевую победу над Швецией в дебютном матче КПК

Сборная России одержала волевую победу над командой Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала — 2018, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.
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Шведская команда открыла счёт на 6-й минуте встречи — точным броском отметился Том Нильссон. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Класа Дальбека. На старте третьего периода сборная России сумела сравнять счёт — Михаил Григоренко и Владислав Гавриков забили с разницей в 61 секунду. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказались россияне, победный буллит реализовал Михаил Григоренко.
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