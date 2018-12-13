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Сборная России одержала волевую победу над Швецией в дебютном матче КПК

Сборная России одержала волевую победу над Швецией в дебютном матче КПК
Хоккей / Евротур

Сборная России одержала волевую победу над командой Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала — 2018, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Календарь Кубка Первого канала

Шведская команда открыла счёт на 6-й минуте встречи — точным броском отметился Том Нильссон. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Класа Дальбека. На старте третьего периода сборная России сумела сравнять счёт — Михаил Григоренко и Владислав Гавриков забили с разницей в 61 секунду. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказались россияне, победный буллит реализовал Михаил Григоренко.

Еврохоккейтур
13 декабря 2018, четверг. 18:45 МСК
Швеция
2 : 3
1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1
Россия
1:0 – Нильссон (Хольм) – 04:49 (5x5), 2:0 – Дальбек – 33:27 (5x5), 2:1 – Григоренко (Нестеров) – 43:24 (5x4), 2:2 – Гавриков (Кадейкин) – 44:25 (5x5), 2:3 – Григоренко – 65:00 (ПБ)
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Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на домашнем этапе Евротура.
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