Григоренко: Россия проигрывала Швеции в движении, но чуть добавили и переломили

Форвард сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги встречи со сборной Швеции (3:2 Б).



«Долго входили в игру, не знаю, с чем это связано. Сейчас в разгаре сезон КХЛ, кто-то уставший, кто-то — наоборот. Третий период за счёт характера здорово сыграли, все друг за друга. Думаю, эта победа сплотит нас.



Играть против Юханссона? У меня был единственный приём, меньше всего туда ему на тренировках бросаю, поэтому решил так бросить. И в домик, и на буллитах. Думаю, против него обманные манёвры не работают.



Проигрывали в движении, стыках, борьбе. Не настолько всё плохо было, чуть-чуть не хватало. Совсем чуть-чуть добавили — и переломили, шведы не смогли нам сопротивляться в третьем периоде.



Не получилось додавить в третьем периоде, потому что шведы тоже не просто так вышли, здорово оборонялись. Вратарь подтащил, где-то нам хладнокровнее нужно было сыграть. Здорово, что выиграли.



Не знаю, насколько оправданными в концовке были удаления. Ребят не в чем упрекнуть, все старались, в этих удалениях, наверное, перестарались. По игре счёт должен был быть крупнее? Не знаю, мы их переиграли в третьем периоде, они нас — в первых двух. Равная игра была, мы были чуть сильнее», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.