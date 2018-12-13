Гавриков: Сорокин всегда тащит, без него у России ничего бы не получилось

Защитник сборной России Владислав Гавриков подвёл итоги встречи со Швецией (3:2 Б).



«Мы не рассчитывали на лёгкую игру. Начали не очень хорошо, был неважный контроль шайбы. Во втором периоде уже стали подбираться к воротам, были моменты, забить не смогли. А в третьем периоде смогли. Сорокин всегда тащит, в порядке он у нас. Спасибо Илье. Без него бы у нас ничего не получилось, он сделал пару ключевых сейвов в овертайме.



В следующем матче будем начинать так, как заканчивали сегодня. Ещё раз повторю, что в начале плохо держали шайбу. От этого были проблемы, потому что чаще играли в обороне, чем в атаке. Приятно было играть при аншлаге, спасибо болельщикам за поддержку», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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