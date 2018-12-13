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Юханссон: обидное поражение для Швеции, хотя играли с сильной командой

Юханссон: обидное поражение для Швеции, хотя играли с сильной командой
Хоккей / Евротур

Вратарь сборной Швеции Ларс Юханссон подвёл итоги матча со сборной России (2:3 Б) на Кубке Первого канала. Напомним, Швеция упустила преимущество в два гола.

Календарь Кубка Первого канала

«Классно было сыграть на домашней арене против сильной команды. Хорошая игра, к сожалению проиграли в серии буллитов. Расстроены этим.

После двух быстро пропущенных шайб в третьем периоде мы собрались, начали играть лучше. Трудно сказать, закономерен ли результат, но у россиян было больше возможностей забить. Хоть мы и смогли взять очко, но вышли на третий период, ведя в две шайбы, поэтому обидное поражение», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.

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