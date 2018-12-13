У Телегина повреждение, форвард может пропустить оставшиеся матчи КПК

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после выигранного матча с командой Швеции (3:2 Б) на Кубке Первого канала прокомментировал состояние форварда Ивана Телегина, получившего повреждение в первом периоде.



«У Телегина небольшое повреждение, сейчас он поехал к врачу на обследование. Пока неясно, сможет ли он сыграть в оставшихся матчах турнира», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Шведская команда открыла счёт на 6-й минуте встречи — точным броском отметился Том Нильссон. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Класа Дальбека. На старте третьего периода сборная России сумела сравнять счёт — Михаил Григоренко и Владислав Гавриков забили с разницей в 61 секунду. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказались россияне, победный буллит реализовал Михаил Григоренко.