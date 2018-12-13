Третьяк: Россия весь матч переигрывала Швецию, машина работала

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче со Швецией (3:2 Б) на КПК.



«Сейчас сказал Сорокину: «Ты в моей шкуре был. Когда играешь против шведов, там два-три броска — и они очень опасные. Очень сложно играть. А против канадцев играть легко, они постоянно бросают. Зато ты характер проявил в конце, вытащил, особенно «три на четыре». Просто молодец. И буллиты… Просто показал характер, это очень важно».



Юханссон — тоже хороший вратарь, сегодня сильно держал удар. Сегодня хорошая игра вратарей. Играл ли я когда-то против партнёра по команде? Против Мышкина играл, мы с ним в сборной дружили, а в чемпионате он за «Динамо» играл, я — за ЦСКА. Такого, чтобы в одной команде играли, не было.



Буллит Григоренко? Когда пересекает линию ворот — там всё без шансов. Когда шайба пересекает, её взять невозможно. Бросок хороший.



В первом периоде надо было забивать, было два-три момента, ну а второй период, конечно… А в третьем нельзя удаляться. Последние четыре минуты — удаления, это очень сложно. Хорошо, что характер проявили, втроём играли против четверых. В принципе для болельщиков игра была супер. Проигрывали — 0:2, отыгрались, показали характер. Но до этого не надо доводить в следующей игре, надо забивать сразу в первом периоде.



Момента, когда думал: «Ну всё…», у меня не было. Я всё равно видел, что машина работала, что они не сбавляли. Мы же всё равно их переигрывали. У них в первом периоде два броска — гол. И всё, больше ничего не было. У нас больше было, переигрывали. Во втором немножко сбавили, а в третьем вообще не выпускали их из зоны, только всё красное мелькало. Только вот реализации не было. Надо стоять на пятаке, только через добивания можно забить.



Удаления в концовке связаны с желанием забить. Нестеров пришёл забивать, в угол, а когда его прокинули, пришлось задерживать, или бы убежали «два в одного». Было желание смять противника. Нестеров играл в зоне шведского вратаря, поймите.



Если в том году мы проиграли первый матч, то у себя дома надо выигрывать. Посмотрите, как болельщики переживают, какой у них настрой. Ребят трудно упрекнуть, они играли, бились, катались, хотели выиграть.



Крышу на футбольном стадионе надо закрывать. Если снег будет, то по снегу не очень хорошо играть. Я играл в Новосибирске на открытых стадионах, играл в 30-градусный мороз. Шайба еле-еле ходит, всё время застревает, ты её всё время чистишь. Играл много раз на открытом стадионе. Представляю, что такое 70 тысяч на матче, я был на бейсболе», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.