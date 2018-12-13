Стэмкос: здорово, что Василевский возвращается в строй, он наш MVP

Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о восстановлении после травмы российского голкипера Андрея Василевского. Вратарь сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Это здорово. Василевский был нашим MVP на протяжении долгого времени. В его отсутствие Луи Доминге проделал отличную работу, как и ребята перед ним. Вообще, мы верим в любого вратаря, который у нас есть, и не меняем в зависимости от этого своей игры», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, Василевский в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 2,62.