«Монреаль» — «Каролина»: Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимает «Каролину Харрикейнз» (2:1 после второго периода). Единственный гол в составе «ураганов» на счету российского нападающего Андрея Свечникова, который отличился при игре в формате «4 на 4». Ассистентами выступили Бретт Песке и Джейккоб Славин. Свечников получил шайбу в средней зоне, обыграл Ши Уэбера и реализовал выход один на один, поразив ворота Кэри Прайса с неудобной руки.

Посмотреть видео гола Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.

Для второго номера драфта-2018 это 14-е результативное действие в сезоне – теперь на его счету 7 голов и 7 передач. Серия Андрея без заброшенных шайб составляла четыре встречи. Его показатель полезности «0», среднее игровое время – 14 минут и 25 секунд.