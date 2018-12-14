«Тампа-Бэй» — «Торонто»: Кучеров забросил 13-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг принимает «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 после второго периода). При счёте 1:1 в большинстве отличился российский нападающий «молний» Никита Кучеров, поразивший ворота из правого круга вбрасывания. Ассистентами выступили Виктор Хедман и Джей Ти Миллер.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.

Это 46-е результативное действие в сезоне для форварда. Теперь на его счету 13 голов и 33 передачи. Показатель полезности Никиты – «+5», среднее игровое время – 18 минут и 27 секунд.

Кучеров занимает третье место в бомбардирской гонке. Возглавляет её нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен с 52 очками в активе. Его одноклубник Натан Маккиннон – второй (47 баллов).