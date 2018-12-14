Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Дубль Панарина и 29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Кингз»

Дубль Панарина и 29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Кингз»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1.

Счёт на 4-й минуте встречи открыл нападающий гостей Дастин Браун, но затем забивали только хозяева. Дубль оформил Артемий Панарин (одна шайба в большинстве), по голу на счету Лукаша Седлака и Джоша Андерсона.

Посмотреть видео голов Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Панарина звание первой звезды матча, 6 бросков в створ за 20 минут и 47 секунд на льду (3.15 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30. У Никиты Щербака «-2» и 2 броска за 9.35.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Аризоной Койотс» — 3:1.

В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт, Джефф Скиннер и Эван Родригес. У «койотов» гол на счету Кристиана Фишера.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 1
2:1, 2:0, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Браун (Иафалло) – 03:54 (5x5), 1:1 – Седлак (Бьёркстранд, Веннберг) – 05:31 (5x5), 2:1 – Панарин (Дюбуа, Аткинсон) – 10:13 (5x5), 3:1 – Панарин (Джонс, Аткинсон) – 36:25 (5x4), 4:1 – Андерсон (Фолиньо, Савар) – 36:45 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1
2:1, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Миттельштадт (Шири) – 00:48 (5x5), 2:0 – Скиннер (Айкел, Райнхарт) – 06:54 (5x5), 2:1 – Фишер (Паник) – 07:19 (5x5), 3:1 – Родригес – 46:28 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент