Дубль Панарина и 29 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Кингз»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1.

Счёт на 4-й минуте встречи открыл нападающий гостей Дастин Браун, но затем забивали только хозяева. Дубль оформил Артемий Панарин (одна шайба в большинстве), по голу на счету Лукаша Седлака и Джоша Андерсона.

Посмотреть видео голов Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Панарина звание первой звезды матча, 6 бросков в створ за 20 минут и 47 секунд на льду (3.15 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30. У Никиты Щербака «-2» и 2 броска за 9.35.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Аризоной Койотс» — 3:1.

В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт, Джефф Скиннер и Эван Родригес. У «койотов» гол на счету Кристиана Фишера.