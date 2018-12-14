«Монреаль» обыграл «Каролину», несмотря на дубль Свечникова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:4.

В составе победителей дубль в активе Джеффа Питри, также отличились Мэттью Пека, Брендан Галлахер, Арттури Лехконен и Эндрю Шоу. У «ураганов» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников, по голу на счету Джейккоба Славина и Себастьяна Ахо.

Голы Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Свечникова звание второй звезды встречи, 2 минуты штрафа, показатель полезности «-1» и 7 бросков в створ за 16 минут и 46 секунд, проведённых на льду.

«Монреаль» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. Для «Каролины» это пятое поражение в шести матчах, она (30) – 12-я.