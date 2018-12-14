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«Монреаль» обыграл «Каролину», несмотря на дубль Свечникова

«Монреаль» обыграл «Каролину», несмотря на дубль Свечникова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:4.

В составе победителей дубль в активе Джеффа Питри, также отличились Мэттью Пека, Брендан Галлахер, Арттури Лехконен и Эндрю Шоу. У «ураганов» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников, по голу на счету Джейккоба Славина и Себастьяна Ахо.

Голы Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Также на счету Свечникова звание второй звезды встречи, 2 минуты штрафа, показатель полезности «-1» и 7 бросков в створ за 16 минут и 46 секунд, проведённых на льду.

«Монреаль» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. Для «Каролины» это пятое поражение в шести матчах, она (30) – 12-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
6 : 4
0:0, 2:1, 4:3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Свечников (Песке, Славин) – 22:53 (4x4), 1:1 – Пека (Шапю, Агостино) – 33:51 (5x5), 2:1 – Питри (Доми) – 36:59 (5x5), 2:2 – Свечников (Уильямс, Валльмарк) – 40:23 (5x5), 3:2 – Галлахер (Дано) – 40:45 (5x5), 4:2 – Лехконен (Дано, Агостино) – 44:22 (5x5), 4:3 – Славин (Ди Джузеппе) – 50:51 (5x5), 5:3 – Шоу (Уэбер, Друен) – 52:24 (5x5), 5:4 – Ахо (Терявяйнен, Песке) – 55:39 (5x5), 6:4 – Питри – 58:01 (en)
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