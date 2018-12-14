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«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», «Миннесота» разгромила «Флориду»

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», «Миннесота» разгромила «Флориду»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» одержал домашнюю победу в овертайме над «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4.

В составе победителей отличились Мэтью Перро, Николай Элерс, Патрик Лайне, Марк Шайфли и Джош Морисси. У «нефтяников» - Райан Спунер, Дарнелл Нурс, Джуджар Хайра и Алекс Чиассон. Валентин Зыков участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» дома разгромил «Флориду Пантерз» — 5:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Нино Нидеррайтер, по голу забили Эрик Стаал, Зак Паризе и Юнас Бродин. У «пантер» отличился Денис Мальгин.

На счету Евгения Дадонова силовой приём и блок-шот за 12.31 на льду (1.59 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 4
2:1, 1:3, 1:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Спунер (Драйзайтль) – 10:12 (5x5), 1:1 – Перро (Литтл, Моррисси) – 15:43 (5x4), 2:1 – Элерс (Шайфли, Бафлин) – 16:51 (5x5), 3:1 – Лайне (Бафлин, Литтл) – 21:42 (5x5), 3:2 – Нурс (Чиассон, Макдэвид) – 26:04 (5x5), 3:3 – Хайра (Пульюярви, Ньюджент-Хопкинс) – 37:18 (5x5), 3:4 – Чиассон (Макдэвид, Драйзайтль) – 38:55 (5x4), 4:4 – Шайфли (Уилер, Майерс) – 49:58 (5x5), 5:4 – Моррисси (Шайфли, Уилер) – 60:41 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 1
1:1, 2:0, 2:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Мальгин (Уигар, Ватрано) – 02:20 (5x5), 1:1 – Нидеррайтер (Сутер, Дамба) – 15:22 (5x5), 2:1 – Нидеррайтер (Сутер) – 31:54 (5x5), 3:1 – Стаал (Гранлунд, Сперджен) – 35:29 (5x5), 4:1 – Паризе (Нидеррайтер, Сутер) – 41:02 (5x5), 5:1 – Бродин (Сперджен, Паризе) – 43:51 (5x5)
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