«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», «Миннесота» разгромила «Флориду»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» одержал домашнюю победу в овертайме над «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4.

В составе победителей отличились Мэтью Перро, Николай Элерс, Патрик Лайне, Марк Шайфли и Джош Морисси. У «нефтяников» - Райан Спунер, Дарнелл Нурс, Джуджар Хайра и Алекс Чиассон. Валентин Зыков участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» дома разгромил «Флориду Пантерз» — 5:1.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Нино Нидеррайтер, по голу забили Эрик Стаал, Зак Паризе и Юнас Бродин. У «пантер» отличился Денис Мальгин.

На счету Евгения Дадонова силовой приём и блок-шот за 12.31 на льду (1.59 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.