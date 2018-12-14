Василевский совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Гости более чем в два раза перебросали хозяев, но те всё же одержали восьмую победу кряду.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. Одним из самых ярких моментов встречи стал сейв Василевского в начале третьего периода. Нападающий «Торонто» Патрик Марло с пятака добивал шайбу в ворота, однако российский вратарь совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот.

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На 6-й минуте Каспери Капанен вывел гостей вперёд, но затем забивали только хозяева. Результативные броски на счету Энтони Чирелли, Никиты Кучерова, Алекса Киллорна и Тайлера Джонсона.