Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников оформил первый дубль в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:4.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и был признан второй звездой матча. 18-летний российский нападающий впервые забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Также на счету второго номера драфта-2018 две минуты штрафа, показатель полезности «-1» и семь бросков в створ за 16 минут и 46 секунд, проведённых на льду.

Видео голов также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

В этом сезоне на его счету 15 (8+7) очков в 30 матчах при показателе полезности «-2». В среднем за матч он проводит на льду 14 минут 30 секунд.

«Монреаль» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. Для «Каролины» это пятое поражение в шести матчах, она (30) – 12-я.