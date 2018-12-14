Макдэвид – девятый игрок в истории НХЛ, набравший 300 очков в возрасте до 22 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» одержал домашнюю победу в овертайме над «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Благодаря этому канадец достиг отметки в 300 набранных очков за карьеру в НХЛ. Теперь на его счету стало 301 (104+197) очко в 240 матчах.

За последние 20 лет только четырём игрокам требовалось менее 250 матчей, чтобы разменять отметку в 300 очков. Рекорд по скорострельность принадлежит капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (219), второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (237), следом расположились Пол Кария (238) и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (240).

Макдэвид набрал 300-е очко в возрасте 21 года 334 дней. Он стал девятым игроком в истории, набравшим 300 очков до 22 лет. До него этими игроками были Уэйн Гретцки (20 лет 68 дней), Кросби (21 год 72 дня), Марио Лемье (21 год 110 дней), Джимми Карсон (21 год 159 дней), Пьер Тюржон (21 год 194 дня), Дэйл Хауэрчак (21 год 198 дней), Стив Айзерман (21 год 305 дней) и Рон Фрэнсис (21 год 335 дней).