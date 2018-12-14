Никита Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Гости более чем в два раза перебросали хозяев, которые одержали восьмую победу кряду.

Зачёт бомбардиров регулярного сезона НХЛ-2018/19

В активе нападающего «Тампы» Никиты Кучерова гол и результативная передача, он вышел на второе место в бомбардирской гонке, набрав 47 (13+34) очков и догнав Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш»). Лидирует другой форвард «Эвеланш» Микко Рантанен с 52 очками.

В топ-6 также входят капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (43 очка), а также форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер. Американец и канадец набрали по 42 очка и делят пятое место.