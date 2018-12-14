Андрей Василевский установил личный рекорд по сейвам за матч и повторил клубный

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Гости более чем в два раза перебросали хозяев, но те всё же одержали восьмую победу кряду.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».

Одним из самых ярких моментов встречи стал сейв Василевского в начале третьего периода. Нападающий «Торонто» Патрик Марло с пятака добивал шайбу в ворота, однако российский вратарь совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот.