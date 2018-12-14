Василевский: последние пару недель были одними из худших в моей жизни

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после победы в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) прокомментировал возвращение в строй после травмы.

«Последние пару недель были одними из худших в моей жизни. Я смотрел на парней на льду и видел, как они наслаждаются игрой. Но я знал, что надо быть умным и полностью излечиться. Когда доктор сказал, что травма вылечена и теперь можно играть, я был просто счастлив. Сегодня я старался пережить первый период, а дальше уже всё было довольно хорошо», — цитирует Василевского клубный журналист Брайан Бёрнс.

Голкипер «Тампы» в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».