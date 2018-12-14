Голдобин — о Петтерссоне: впервые провожу сезон с игроком, который меня понимает

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин поделился мнением о своей игре и результатах команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Начали мы сезон хорошо, но затем пошли травмы, выбыли центральные нападающие, которые много играли в меньшинстве и приносили пользу команде. Пришлось тасовать звенья и стало не хватать взаимопонимания – команда-то у нас молодая. Но мы еще должны вернуться в лидерскую группу.

Начал хорошо. Потом был большой спад, когда девять игр вообще не набирал очков, хотя создавал в каждой игре и для себя, и для партнёров по три-четыре, грубо говоря, стопроцентных момента. Их было так много, что мог бы в каждой игре набирать по одному-два балла, но в итоге случилась неудачная серия, и я был очень собой недоволен. Сейчас снова стал забивать и хотелось бы до Нового года голов десять забить. По очкам всё более-менее, хотя, конечно, я смотрю на ведущих русских – Кучерова, Малкина, Овечкина, – и хочется расти и приближаться к ним в результативности. Хочется, чтобы они тоже считали меня хорошим игроком.

Элиас Петтерссон — отличный хоккеист. Я, наверное, первый сезон в жизни провожу с игроком, который меня понимает и знает, куда и когда отдать. Я могу отдать ему шайбу и не переживать, что не получу её назад. Бывает такое, что иногда сомневаешься кому-то пасовать, потому что знаешь, что они либо вбросят шайбу в зону, либо сделают еще что-нибудь в таком же духе. Но с Петтерссоном этого нет. Всё-таки мы два похожих друг на друга игрока, и «химия» между нами есть», – цитирует Голдобина официальный сайт НХЛ.