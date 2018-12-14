Бриндамор: это был первый бал Свечникова, он становится движущей силой с шайбой

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:6).

«Это был первый бал Свечникова. Он выглядел так, как будто пытался выиграть матч для команды. Нам нужно больше такого, он становится движущей силой с шайбой.

Давайте честно, наши защитники должны играть лучше. Ёлки-палки, по идее они должны быть лучшей частью нашей команды. Нельзя допускать такие ошибки сразу после того, как мы забиваем голы и сравниваем счёт. Мы проигрывали борьбу в ключевые моменты. Потери – это первое, вот мы владеем шайбой, и внезапно она уже у соперника. Такого не должно быть.

В целом мы недостаточно старались с самого начала и получили то, что заслужили. Да, мы вернулись в игру, играли здорово, выглядели командой. Но нельзя победить, когда ты играешь только один период», — цитирует Бриндамора официальный сайт клуба.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и был признан второй звездой матча. 18-летний российский нападающий впервые забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Также на счету второго номера драфта-2018 две минуты штрафа, показатель полезности «-1» и семь бросков в створ за 16 минут и 46 секунд, проведённых на льду.