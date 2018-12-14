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Передача Ничушкина не помогла «Далласу» победить «Сан-Хосе»

Передача Ничушкина не помогла «Далласу» победить «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду сломил сопротивление «Даллас Старз» — 3:2.

Гостям удалось открыть счёт на 24-й минуте матча, когда цели достиг бросок Радека Факсы. Одним из ассистентов выступил российский нападающий Валерий Ничушкин. На 37-й минуте Тимо Майеру удалось восстановить равновесие. Решающим отрезком матча стало начало третьего периода, когда с интервалом в пять минут отличились Майер и Джо Торнтон. Гостям хватило оставшегося времени только на гол в исполнении Миро Хейсканена.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 2
0:0, 1:1, 2:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Факса (Хонка, Ничушкин) – 23:35 (5x5), 1:1 – Майер (Бёрнс, Кутюр) – 36:20 (5x5), 2:1 – Майер (Кутюр, Карлссон) – 42:50 (5x5), 3:1 – Торнтон (Шимек, Сёренсен) – 47:56 (5x5), 3:2 – Хейсканен (Бенн, Сегин) – 52:24 (5x5)

Нападающий «Далласа» Александр Радулов очков не набрал, голкипер Антон Худобин отразил 19 бросков. Подопечные Джима Монтгомери потерпели третье поражения подряд.

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