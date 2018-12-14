Передача Ничушкина не помогла «Далласу» победить «Сан-Хосе»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду сломил сопротивление «Даллас Старз» — 3:2.

Гостям удалось открыть счёт на 24-й минуте матча, когда цели достиг бросок Радека Факсы. Одним из ассистентов выступил российский нападающий Валерий Ничушкин. На 37-й минуте Тимо Майеру удалось восстановить равновесие. Решающим отрезком матча стало начало третьего периода, когда с интервалом в пять минут отличились Майер и Джо Торнтон. Гостям хватило оставшегося времени только на гол в исполнении Миро Хейсканена.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов очков не набрал, голкипер Антон Худобин отразил 19 бросков. Подопечные Джима Монтгомери потерпели третье поражения подряд.