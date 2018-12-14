«Ак Барс» объявил о заключении контракта с футболистом Евгением Савиным

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Евгением Савиным, сообщается на официальном сайте казанского клуба. 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99.

В профессиональной карьере Савин выступал за футбольные клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень».

«Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках.

Переговоры шли не очень долго, я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. «Ак Барс» согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное – не убиться на первой же тренировке и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно», — цитирует Савина официальный сайт клуба.