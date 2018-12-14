Мэттьюс: «Торонто» играл хорошо, но Василевский выиграл матч для «Тампы»

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4).

«Я думаю, что мы играли хорошо, моментов создали очень много. Было понятно, что у «Тампы» моменты тоже будут, и они свои возможности использовали. Василевский сыграл невероятно. В конце концов, он и выиграл этот матч для них. Мы не добились того результата, которого хотели бы, но не можем быть разочарованными своей игрой», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».