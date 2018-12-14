Якубов: «Ак Барс» надеется, что Савин сможет усилить атакующий потенциал команды

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал заключение контракта с футболистом Евгением Савиным. 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99.

«Мы искали усиление в линию нападения и подписали контракт с хорошим форвардом. Надеемся, что он сможет усилить атакующий потенциал команды», — цитирует Якубова официальный «твиттер» казанского клуба.

Фото с церемонии подписания контракта также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

На протяжении футбольной карьеры Савин выступал за клубы «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал», «Луч-Энергия», «Тюмень». Всего в чемпионатах страны он провёл 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков.