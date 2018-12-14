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Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третьей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третьей
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте огласила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

Второй звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Лучшим игроком дня стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 48 из 49 бросков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1). 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».

Василевский совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот
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