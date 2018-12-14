Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третьей

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте огласила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой назван нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

Второй звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Лучшим игроком дня стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 48 из 49 бросков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1). 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».