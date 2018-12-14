Захаркин: надо всем определиться КХЛ — коммерческая лига или лига для сборной?

Известный тренер Игорь Захаркин рассказал о достоинствах и недостатках Континентальной хоккейной лиги.

«Главный плюс КХЛ — чётко выработанный регламент и следование ему, за некоторым исключением. Помню, что еще в 90-х годах команды начинали, но не могли закончить сезон. Сейчас чётко выстроена структура, определена цель, и это большое достижение. Обратная сторона — финансовая составляющая. К сожалению, по этой причине мы потеряли хоккей в Воскресенске и Новокузнецке, возможно, что ещё где-нибудь это произойдет.

Лимит на легионеров? Как тренеру, мне хотелось бы, чтобы команда была укомплектована добротными, сильными хоккеистами и относительно недорогими. Нам надо всем определиться КХЛ — коммерческая лига или лига для сборной команды? Если это коммерческая лига, то лучшие хоккеисты должны быть здесь, и количество иностранцев здесь не имеет никакого значения», — цитирует Захаркина телеканал «360».