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Кэллахан: Василевский вышел и показал, почему он вратарь мирового уровня

Кэллахан: Василевский вышел и показал, почему он вратарь мирового уровня
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан прокомментировал игру голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

«Васи просто вышел и показал, почему он является вратарём мирового уровня. Он много работал, чтобы вернуться в оптимальной форме, вышел и был полностью готов», — цитирует Кэллахана Tampa Bay Times.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».

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