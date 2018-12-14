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Бурмистров: в «Ак Барсе» никто ничего не сказал, просто не взяли на выезд

Бурмистров: в «Ак Барсе» никто ничего не сказал, просто не взяли на выезд
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров рассказал, как состоялся его обмен из «Ак Барса».

«Я просто начал индивидуально тренироваться, потому что команда уехала на выезд. Никаких разговоров ни с тренерами, ни с генеральным менеджером не было. Я вообще ничего не знал и не был в курсе ничего. Не было никаких недовольств. Не хочу сейчас об этом думать. Всё, что было, прошло. Жизнь идёт дальше, продолжаем жить и радоваться.

Я без понятия, кто принимает такие решения. Это им надо вопрос задавать. Мне вообще никто ничего не сказал. Просто не взяли на выезд, и всё. Я никогда не входил в ту группу игроков, которые могли поговорить с тренером или с руководством о чём-либо. Я не общался с менеджментом «Ак Барса», только со своим агентом», — цитирует Бурмистрова «Реальное время».

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