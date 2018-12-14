Бурмистров: в «Ак Барсе» никто ничего не сказал, просто не взяли на выезд

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров рассказал, как состоялся его обмен из «Ак Барса».

«Я просто начал индивидуально тренироваться, потому что команда уехала на выезд. Никаких разговоров ни с тренерами, ни с генеральным менеджером не было. Я вообще ничего не знал и не был в курсе ничего. Не было никаких недовольств. Не хочу сейчас об этом думать. Всё, что было, прошло. Жизнь идёт дальше, продолжаем жить и радоваться.

Я без понятия, кто принимает такие решения. Это им надо вопрос задавать. Мне вообще никто ничего не сказал. Просто не взяли на выезд, и всё. Я никогда не входил в ту группу игроков, которые могли поговорить с тренером или с руководством о чём-либо. Я не общался с менеджментом «Ак Барса», только со своим агентом», — цитирует Бурмистрова «Реальное время».