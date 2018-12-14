Кагарлицкий: Крикунов много чего поменял — изменились и тактика, и тренировки

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал об изменениях в игре клуба после назначения на должность главного тренера Владимира Крикунова.

«Мы много работали, старались, провели очень хорошую «предсезонку», но результат не приходил. Сложно ответить так сразу и выделить одну причину. Всё приходит через работу, её стало ещё больше. Плюс точечные усиления – они и вернули нас в зону плей-офф. Ну и притёрлись друг к другу со временем, в звеньях появилась необходимая «химия». По сути летом в «Динамо» собрали новую команду, и требовалось терпение, чтобы она начала давать результат. Хотя он должен был прийти гораздо раньше.

Что изменил Крикунов? Очень много чего: изменилась и тактика, и тренировочный процесс. Сейчас можно сравнивать, и могу сказать, что у Владимира Воробьёва и Владимира Крикунова разная система работы», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.