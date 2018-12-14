Expressen: Тарасову понравилась бы нынешняя сборная России

Обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрём прокомментировал итоги матча Кубка Первого кала между сборными России и Швеции (3:2 Б).

«Вечер начался с церемонии в честь Анатолия Тарасова, и я думаю, что Тарасову понравился бы и сам матч, и нынешняя сборная России. Я не уверен, что кто-то из игроков этой сборной Швеции сможет поехать на майский чемпионат мира, потому что там команда традиционно состоит из игроков НХЛ. Но то, что мы увидели, показало класс шведского хоккея. Швеция показывала высокий класс первые 40 минут матча, смогла хорошо владеть шайбой, находясь под сильнейшим давлением, показала смелость и мастерство.

Увы, в концовке команда застыла в оборонительной игре и была за это наказана. Для шведской команды это был призыв: «Добро пожаловать в реальность». Если бы Тарасов был жив и сидел на трибунах, он кивнул бы и задал несколько вопросов о защитнике Лукасе Бенгтссоне», — отметил Нюстрём.