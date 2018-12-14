Обокрали дом замдиректора «Динамо» Харчука, ущерб — более 2 млн рублей

Элитный дом в селе Ильинское в подмосковном Красногорске, принадлежащий заместителю генерального директора московского «Динамо» Анатолию Харчуку, подвергся нападению злоумышленников. Харчук недосчитался имущества на сумму более 2 млн рублей.

Как сообщает МК, 60-летний функционер с 10 декабря не был у себя на даче, которая находится в элитном коттеджном поселке «Лен Хауз». 12 декабря в 17:30 Харчук подъехал к своему трёхэтажному коттеджу на улице Елисеевская. На крыльце он увидел сломанную входную дверь.

В тайнике Харчук не обнаружил наручных часов «Ролекс» и всех ювелирных украшений (всего на 2 млн 225 тыс. рублей). Полицейские не смогли по горячим следам задержать преступников. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».